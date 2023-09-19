В ДНР объяснили, почему российская бюрократия не подходит Донбассу Ходаковский: годы непризнания создали в ЛНР и ДНР особый стиль существования

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Республики Донбасса слишком долго существовали в условиях боевых действий и без признания, этот факт важно учитывать в процессе интеграции новых регионов в российскую систему, сообщил замначальника Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. В ЛНР и ДНР сформировался «особый стиль существования», отмечает он. Сейчас же, по его словам, прибывшие извне чиновники регулярно вклиниваются со своими правилами, неприменимыми на местах.

Негибкая система наползает на присоединенные территории без учета их специфики. Эти территории на долгие годы вперед будут особыми с точки зрения своего существования, и здесь нужно вырабатывать такие нормы и подходы, которые будут способствовать, а не противодействовать. Приводить к общему знаменателю можно будет тогда, когда жизнь на территориях перестанет отличаться от жизни на большой земле. Так что даешь больше здравого смысла и меньше формализма, — написал Ходаковский.

В качестве примера взаимодействия местных чиновников с приехавшими он привел ситуацию с казенным транспортом, который пытались спасти от обстрелов. С этой целью местный чиновник поручил водителям рассредоточить машины и даже разрешил хранить их дома. Его логика заключалась в том, что при обстреле будет утрачен один автомобиль, а не весь автопарк.

Куратор инициативу не оценил и стал требовать выполнять инструкции. Свою позицию, как пишет Ходаковский, тот объяснил тем, что за уничтоженные машины не сажают в тюрьму, чего не скажешь о нарушении предписаний.

Ранее Ходаковский также заявлял, что спецоперацию на Украине надо закончить в любом случае, так как важно освободить людей «от участи заложников в руках неонацистов». Он предположил, что украинцы страдают стокгольмским синдромом и не в состоянии понять свой статус.