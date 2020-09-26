В Дептрансе пояснили, как будет работать «Народный каршеринг» в Москве

https://static.news.ru/photo/cef06e0a-0021-11eb-baea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы объяснил порядок работы нового московского сервиса «Народный каршеринг».

Так, некоторое время назад появилась информация о том, что жители Москвы смогут сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду в рамках данного сервиса.

Как уточняется в Telegram-канале Дептранса, арендодателем может стать любой владелец авто. Все автомобили будут застрахованы по договору ОСАГО, а на срок аренды будет действовать дополнительная страховка КАСКО. Страховку будет оплачивать владелец автомобиля.

Примечательно, что штрафы будет оплачивать тот, кто пользовался автомобилем в момент получения штрафа.

Ранее NEWS.ru писал, что заставить ездить простаивающие автомобили было бы очень хорошо для города, но москвичи пока ещё не готовы сдавать свои личные машины в аренду. Так считает специалист Полина Волкова.

Автоэксперт предположила, что технически работать система могла бы по аналогии с p2p-каршерингом (Рeer-to-peer). В таком случае можно обговорить все условия.