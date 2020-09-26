В Дептрансе пояснили, как будет работать «Народный каршеринг» в Москве

Департамент транспорта Москвы объяснил порядок работы нового московского сервиса «Народный каршеринг».
Так, некоторое время назад появилась информация о том, что жители Москвы смогут сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду в рамках данного сервиса.
Как
Примечательно, что штрафы будет оплачивать тот, кто пользовался автомобилем в момент получения штрафа.
Ранее NEWS.ru писал, что заставить ездить простаивающие автомобили было бы очень хорошо для города, но москвичи пока ещё не готовы сдавать свои личные машины в аренду. Так считает специалист Полина Волкова.
Автоэксперт предположила, что технически работать система могла бы по аналогии с p2p-каршерингом (Рeer-to-peer). В таком случае можно обговорить все условия.
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