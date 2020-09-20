Автоэксперт рассказала о принципах работы «народного каршеринга»

https://static.news.ru/photo/7e99e274-fb3f-11ea-8e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заставить ездить простаивающие автомобили было бы очень хорошо для города, но москвичи пока ещё не готовы сдавать свои личные машины в аренду. Так считает специалист Полина Волкова.

Автоэксперт предположила, что технически работать система могла бы по аналогии с p2p-каршерингом (Рeer-to-peer). В таком случае можно обговорить все условия, например кто будет оплачивать штрафы.

То есть в компании подписывается договор, по которому любое физическое лицо может взять в аренду или сдать собственный автомобиль во временное пользование как на краткосрочное время, так и на более долгий срок, — сказала Волкова «Взгляду».

Она пояснила, что компания в этом случае является связующим звеном между разными типами клиентов и как платформа-агрегатор, и как гарантия безопасной аренды.

Однако, по мнению Волковой, общество пока не готова отдавать свою машину в пользование другим людям, ведь москвичи очень любят свои автомобили. Эксперт считает, что власти могут реализовать «народный каршеринг», но горожане не будут принимать участия в этой инициативе.

18 сентября заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в Москве планируется запустить цифровой сервис «Народный каршеринг», который позволит любому московскому автовладельцу сдать свою машину в аренду на время, когда он ей не пользуется.

Он пояснил, что в среднем личный автомобиль, согласно статистике, не ездит 90% времени. «Народный каршеринг» поможет заработать автовладельцу на сдаче в аренду его машины, а городу — разгрузить дороги, уверен Ликсутов. При этом само приложение будет принадлежать правительству Москвы и станет отслеживать профили водителей, чтобы оценить их благонадёжность, опыт, стаж за рулём и другие параметры.

Как писал NEWS.ru, пол водителя может в будущем влиять на стоимость ОСАГО.