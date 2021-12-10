Чеченский министр назвал Сокурова врагом народа

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев считает, что режиссёр Александр Сокуров, высказавшийся о Кавказе, является провокатором. В своём Instagram-аккаунте он опубликовал снимок режиссёра с подписью «Враг народа». Сам режиссёр ранее предположил, что власти Чечни «пытаются его уничтожить и убрать» после обращения к президенту РФ Владимиру Путину на встрече СПЧ 10 декабря, когда он указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России, в частности с Чеченской Республикой.

В колонну сумасбродов и шовинистов, желающих испытать счастье на национальных чувствах и людской крови, давно записался и Сокуров. Его сепаратистские высказывания являются провокацией, направленной против нашей страны, — написал Дудаев.

По его словам, в 2003 году состоялся референдум, по итогам которого жители Чечни высказались о желании присоединиться к России.

По уровню доверия граждан к федеральной власти Чечня находится на первом месте среди регионов России, — заключил Дудаев, призвав Следственный комитет России оценить слова Сокурова.

10 декабря Сокуров, обращаясь к президенту России Владимиру Путину на встрече СПЧ, указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе государства. Президент ответил, что наша страна является многонациональной и многоконфессиональной, и добавил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию.

Режиссёр заявил, что предлагает только «подумать». Глава государства сказал в ответ, что подумать надо перед тем, как говорить такие вещи публично, но затем позвал Сокурова к себе, чтобы подискутировать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии оценил предложение Сокурова о конфигурации России и возможности отделения территорий, которые хотят жить самостоятельно. По мнению политика, такой путь ведёт к развалу страны.