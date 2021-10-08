В центре занятости рассказали, что делать при затянувшемся поиске работы

При затянувшемся поиске работы нужно проанализировать ситуацию на рынке труда и оценить способы поиска вакансий. Сравнивать себя с другими людьми не нужно, рассказали карьерные эксперты службы занятости «Моя работа» для издания «Москва 24».

Сравнивая себя с людьми, которые кажутся успешнее, вы можете снизить свою самооценку и перестать верить в собственные силы, — объяснили специалисты.

По их словам, долгие поиски работы могут свидетельствовать о редкости профессии, малом количестве вакансий, высокой конкуренции, завышенных зарплатных ожиданиях или неэффективных каналах поиска. Нужно проанализировать резюме и поведение на собеседованиях, для помочь в этом могут карьерные эксперты — в том числе в столичных центрах «Моя работа».

При этом специалисты рекомендуют не зацикливаться на просмотрах сайтов и редактировании резюме, кроме этого, стоит заняться образованием и найти новых знакомых, которые смогут помочь.

Ранее стало известно, что женщины вдвое чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при устройстве на работу в России. Почти в половине случаев (49%) респондентам отказывали в приёме на работу из-за возраста.