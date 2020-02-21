https://static.news.ru/photo/befaf240-54e6-11ea-922b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции увидят один вопрос. Его озвучил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников.

Там будет написано: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?» и ответы «да» или «нет», — цитирует «Парламентская газета» слова политика.

По его словам, формат бланка для голосования пока не утверждён. Но при этом бюллетень точно будет «очень простой». Кроме того, документ будет защищён, чтобы не было провокаций.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек.

Как писал NEWS.ru, общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдёт до майских праздников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников.