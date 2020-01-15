Президент России Владимир Путин своим распоряжением сформировал рабочую группу для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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Также в состав коллектива вошли сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, актёр Владимир Машков, журналист Владимир Соловьёв и другие.
Как передавал NEWS.ru, Владимир Путин в рамках ежегодного обращения к Федеральному собранию озвучил ряд поправок, которые можно внести в Конституцию РФ, и предложил провести народное голосование по этому вопросу. В числе прочего глава государства допустил наделение Госдумы дополнительными инструментами влияния на формирование кабинета министров.
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