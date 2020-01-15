https://static.news.ru/photo/1659c29a-37d3-11ea-a223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин своим распоряжением сформировал рабочую группу для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Оно вступает в силу со дня подписания — 15 января. В состав рабочей группы вошли политики, предприниматели, деятели культуры и спорта — всего более 70 человек. Представляющие Совфед и Госдуму Андрей Клишас и Павел Крашенинников и директор ФГУП «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева стали сопредседателями рабочей группы.

Также в состав коллектива вошли сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, актёр Владимир Машков, журналист Владимир Соловьёв и другие.

Как передавал NEWS.ru, Владимир Путин в рамках ежегодного обращения к Федеральному собранию озвучил ряд поправок, которые можно внести в Конституцию РФ, и предложил провести народное голосование по этому вопросу. В числе прочего глава государства допустил наделение Госдумы дополнительными инструментами влияния на формирование кабинета министров.