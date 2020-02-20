https://static.news.ru/photo/800bcc98-53ed-11ea-b387-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдёт до майских праздников. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников.

Понятно, что это будет до майских праздников, — отметил депутат.

По его словам, пока понятно, что это будет выходной, передаёт ТАСС.

Внести изменения в основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, рабочая группа по внесению изменений в основной закон России продолжает обсуждать возможность корректировки преамбулы, но решение будет принято в ближайшие дни.