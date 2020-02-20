https://static.news.ru/photo/69abadd8-53ca-11ea-9198-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа по внесению изменений в основной закон России продолжает обсуждать возможность корректировки преамбулы, но решение будет принято в ближайшие дни. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Если будет принято решение не менять преамбулу, пояснил сенатор, часть поправок, которые должны были в неё войти, могут найти отражение в нормативной части Конституции. Клишас также отметил, что войти в Основной закон могут предложения, поступающие в самом большом количестве.

Речь идёт о традиционных ценностях, вопросах исторической памяти, закреплении брака как союза мужчины и женщины. Эти вопросы будут предметно обсуждаться на предмет включения в нормативную часть, — цитирует главу рабочей группы ТАСС.

О каких конкретно главах идёт речь, сенатор не уточнил, однако отметил, что они могут быть различными. Клишас также назвал дату очередного заседания рабочей группы. Оно состоится 25 февраля.

Как писал NEWS.ru, ранее Клишас рассказал, какие поправки предлагают внести в Конституцию регионы.