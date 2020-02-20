https://static.news.ru/photo/0a20844c-53c0-11ea-9668-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большая часть изменений, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета страны. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

По его словам, сейчас рабочая группа активно их обсуждает, так как большинство регионов уже передали свои предложения в Совфед. В основном они составлены в письменной форме.

Везде рефрен или красная линия — это две темы: все, что касается социального блока и социальных гарантий, необходимости фиксации этих положений в конституции РФ. И второе — это вопросы защиты суверенитета, — цитирует Клишаса РИА Новости.

Внести изменения в Основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как писал NEWS.ru, россияне, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, тоже смогут проголосовать по поправкам к Основному закону.