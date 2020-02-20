https://static.news.ru/photo/f3ff2ee0-53bd-11ea-9e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ.

По словам замглавы ЦИК РФ Николая Булаева, вопрос проработан с МИД РФ.

У нас голосуют люди, проживающие за рубежом. Мы встречались с Министерством иностранных дел РФ. Мы подготовим им бюллетени с такой же степенью защиты, как внутри России, — заявил Булаев.

Внести изменения в основной закон страны президент России Владимир Путин предложил 15 января в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, основная часть поправок к Конституции вступит в силу после публикации, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников.