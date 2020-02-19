Фото: duma.gov.ru

В основной текст Конституции, а не в её преамбулу, могут включить положения о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Основной закон Андрей Клишас.

По его словам, это необходимо, если преамбулу Конституции будет нельзя изменить, передаёт РИА Новости. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон...