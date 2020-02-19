Основная часть поправок к Конституции вступит в силу после публикации, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Основной закон Павел Крашенинников
Основная часть, я думаю, вступит сразу после общероссийского голосования и после того, как президент обнародует данный закон, — цитирует «Парламентская газета» слова политика.
По его словам, некоторые нормы ввести сразу невозможно.
Как писал NEWS.ru, ранее Крашенинников рассказал, что в Конституции России предлагается прописать цель формирования администрации президента, уточнить функции Совета безопасности РФ и неподсудность бывшего главы государства.