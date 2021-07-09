В АТОР назвали условия посещения россиянами Египта

Для посещения Египта россиянам потребуется ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а также медицинская страховка, которая включает лечение от COVID-19. Об этом «360» рассказал глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до прилёта.

И конечно, нужна медицинская страховка, которая включает лечение от ковида, даже если человек болел. Это важнейший документ, — назвал Горин условия посещения популярного курорта.

Глава ассоциации отметил, что при пересечении границы в аэропорту Хургады туристам нужно будет оплатить визовый сбор в размере $25. В Шарм-эль-Шейхе его платить не нужно.

Горин также добавил, что сейчас в АТОР ждут решения оперативного штаба по квотам и количеству рейсов и типам перевозки.

Ранее сообщалось, что чартерные рейсы в Египет могут возобновиться уже в июле.

Накануне президент России Владимир Путин отмeнил указ 2015 года о запрете чартерных полётов на курорты Египта. В предыдущей версии документa допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египeт.

Полёты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом в результате теракта. Регулярные полёты в Каир были возобновлены в апреле 2018 года, но чартерные рейсы на курорты до сих пор не разрешались.