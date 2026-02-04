Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:03

В АТОР назвали страну, не подходящую для туристических поездок в 2026 году

Директор АТОР Ломидзе порекомендовала тщательно планировать поездки в Иран

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, говоря о критериях безопасности для путешествий, указала на Иран как на страну, в отношении которой действуют официальные рекомендации, выпущенные министерством иностранных дел РФ. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, подобные оценки принимают только уполномоченные государственные ведомства: МИД, Роспотребнадзор и Минэкономразвития.

На данный момент действует рекомендация относительно Ирана, и то эта рекомендация весьма обтекаемая. Страна не названа небезопасной, есть только рекомендация внимательно следить за ситуацией и взвешенно принимать решения, — объяснила она.

Ломидзе подчеркнула, что ассоциация не дает самостоятельных оценок безопасности стран, а следует только официальным указаниям государственных органов. Некоторые другие страны, такие как Судан и ряд африканских государств, по ее словам, просто не являются популярными туристическими направлениями, поэтому не входят в сферу профессиональной оценки туроператоров.

Ранее в АТОР сообщили, что самый дорогостоящий тур 2025 года в России был продан за 35,3 млн рублей. Рекордную сумму за отдых в турецком Бодруме заплатила семья из трех человек.

Иран
АТОР
Россия
туризм
Замира Евтых
З. Евтых
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Сергей Вилков
С. Вилков
