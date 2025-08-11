Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 11:46

В «Альфе» объяснили, как украинские спецслужбы вербуют пенсионерок

Ветеран «Альфы» Гончаров: украинские кол-центры вербуют российских пенсионерок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские спецслужбы используют свои кол-центры, чтобы вербовать российских пенсионерок, заявил глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что сначала у них обманным путем забирают деньги, после чего угрозами или обещаниями вернуть средства привлекают к совершениям терактов.

К сожалению, ни одни спецслужбы мира, в том числе и наши, не могут закрыть технические возможности того же WhatsApp, Telegram или других мессенджеров для того, чтобы украинские спецслужбы или наши враги, пользуясь своими кол-центрами, не делали эти комбинации, о которых сейчас мы с вами рассуждаем. Сначала у пенсионеров забирают деньги обманом, а потом какими-то определенными методами, угрозами или тем обещаниями эти деньги вернуть, их вербуют, — пояснил Гончаров.

Ветеран «Альфы» обратил внимание, что есть две основные группы, которые легче поддаются вербовке. По его словам, это подростки и пенсионеры.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы замаскировали под шахматы одну из бомб для убийства российских военных. Противник, выдавая себя за правоохранителей из РФ, вовлек пять пожилых россиянок в планы по ликвидации солдат.

пенсионеры
Россия
вербовка
теракты
Украина
Мария Зеленина
М. Зеленина
