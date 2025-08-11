Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 09:47

Для убийства российских военных бомбу спрятали в шахматную доску

Одна из бомб для убийства военных пенсионерками была замаскирована под шахматы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Украинские спецслужбы замаскировали под шахматы одну из бомб для убийства российских военных, сообщает пресс-служба ФСБ. Противник, выдавая себя за российских правоохранителей, вовлек пять пожилых россиянок в планы по ликвидации солдат.

Шахматный набор предназначался конкретному военному — при открытии доски должен был произойти взрыв. Другая участница группы получала задание проверить, сработало ли устройство.

По информации российской спецслужбы, украинские оперативники применяли методы психологического давления и обмана. Пенсионеркам поручали лично передавать военным взрывные устройства, заделанные в предметы бытового назначения. Взрыв таких устройств должен был привести к гибели не только военнослужащих, но и самих исполнительниц, которых таким образом планировалось использовать в качестве «живых бомб».

Ранее в ФСБ России сообщили о значительных проблемах в деятельности агентурных сетей украинских спецслужб, что во многом объясняется сокращением финансирования со стороны западных государств. Согласно данным федеральной службы безопасности, за 2024 год на территории страны удалось предотвратить 110 потенциальных террористических актов. Оперативными подразделениями ФСБ тогда же было обезврежено 45 террористических групп и задержано свыше тысячи лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

ФСБ
теракты
спецслужбы
пенсионеры
агенты
бомбы
