В Аэрофлоте опровергли прерывание авиасообщения между Антальей и Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» в прежнем режиме продолжает работать с рейсами из Антальи в Москву, сообщил NEWS.ru источник в компании. Он заверил, что появившиеся сообщения о том, будто авиасообщения между столицей России и курортным регионом связаны с турецкой стороной.

Не соответствует действительности, наши рейсы выполняются штатно, согласно расписанию, — сообщили в компании.

В Генконсульстве РФ ТАСС подтвердили, что задержки вылета самолетов с российскими туристами связаны с ремонтными работами на участке взлетно-посадочной полосы в аэропорту Антальи.

Ранее сообщалось, что Как минимум три рейса Turkish Airlines отменены и люди застряли в аэропорту. Утром СМИ писали, что пассажиры авиарейса Стамбул — Москва более семи часов не могут вылететь из турецкого города из-за поломки самолета. Нескольких пассажиров бизнес-класса пересадили на другие рейсы, летящие по этому направлению.

14 мая в Турции прошли президентские выборы. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган срочно покинул Стамбул перед объявлением итогов выборов. Он отправился в свою резиденцию в Анкаре. Ранее Эрдоган заявлял, что планирует следить за результатами всеобщего голосования в Турции из Стамбула. Самолет Эрдогана приземлился в столичном аэропорту в 15:15 по местному времени (совпадает с московским). Оттуда он проследовал в президентский комплекс Бештепе. Выборы завершились в 17:00.