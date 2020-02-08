https://static.news.ru/photo/18bcc656-4aaa-11ea-aa50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Аэрофлот» не стал комментировать информацию о доплатах экипажам за рейсы в Китай.

Мы не комментируем вопросы, связанные с системами мотивации персонала, — процитировал «Интерфакс» заявление авиакомпании.

Информацию о том, что «Аэрофлот» доплачивает экипажам за каждый выполненный рейс в Китай по 8300 рублей, распространил в субботу Шереметьевский профсоюз лётного состава (ШПЛС).

С 1 февраля Россия приостановила транспортное сообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса, но исключение сделано для «Аэрофлота». При этом Минтранс РФ разрешил другим авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы, чтобы вывезти российских граждан из КНР.

Ранее NEWS.ru сообщил, что искусственный интеллект предсказал заражение 2,5 млрд человек коронавирусом и гибель 52,9 млн из них.