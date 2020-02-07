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Жители Санкт-Петербурга в 2019 году чаще всего интересовались вакансиями специалистов по уборке помещений, водителей и грузчиков. Такие данные предоставила пресс-служба сервиса объявлений Avito.

При этом интерес к работе грузчиком в Северной столице возрос на 17%, пишут «Невские Новости». Однако чаще всего горожане ищут вакансии водителя и уборщицы. Многие петербуржцы хотят устроиться на работу...