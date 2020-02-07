Искусственный интеллект предсказал заражение 2,5 млрд человек коронавирусом и гибель 52,9 млн из них.
Таким образом, коронавирусом переболеет треть населения Земли, которое сейчас составляет более 7,5 млрд человек.
Этот прогноз сделала программа, созданная зарубежным предпринимателем Джеймсом Россом,
Отмечается, что прогноз составлен на основе сведений, публикуемых властями КНР.
Ранее NEWS.ru сообщал, что программист из подмосковного Красногорска Александр Комаров создал интерактивную карту распространения коронавируса, данные которой обновляются в онлайн-режиме. Информация для неё берётся из нескольких достоверных китайских источников.
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