https://static.news.ru/photo/0a2f872a-4697-11ea-a76e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ncov.report

Программист из подмосковного Красногорска, выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Комаров создал интерактивную карту распространения коронавируса, данные которой обновляются в онлайн-режиме. Информация для неё берётся из нескольких достоверных китайских источниках, в числе которых Минздрав КНР.

Как сообщает «Подмосковье сегодня», сервис доступен на пяти языках. На сайте можно увидеть районы заражения и число подтверждённых инфицированных случаев. На создание онлайн-карты программист потратил несколько дней и ночей, и пообещал пополнять её «разными аналитическими сводками и результатами».

Как писал NEWS.ru, в конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухане была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Число заражённых новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли.