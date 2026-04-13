Ужин из серии «когда мне лень готовить» — тут и мясо, и гарнир: ничего не надо заранее жарить и варить

Запеканка с курицей и гречкой — это идеальный ужин из серии «когда мне лень готовить», где в одной форме запекается и мясо, и гарнир. Никакой предварительной варки и жарки — просто нарезал, смешал, залил водой и забыл.

Для приготовления понадобится: 400 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 болгарский перец, 1 стакан гречневой крупы, 2 стакана воды, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка.

Рецепт: куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Грибы и перец нарежьте тонкими слайсами. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите в форму курицу, грибы и перец, посолите, поперчите, добавьте паприку, перемешайте. Равномерно всыпьте гречку. Аккуратно влейте воду (не перемешивая). Накройте форму фольгой. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут.

Затем снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и запекайте еще 5–10 минут до румяной корочки. Подавайте горячим.

Ранее стало известно, как приготовить битый картофель на гарнир.