Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 15:30

Ужин для ленивых. Курник, который готовится сам. Просто сложи все и забудь на час!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возьмите курицу, картошку и лук — и приготовьте гениально ленивый курник, который сам превращается в кулинарный шедевр. Это невероятно простое и волшебное блюдо для тех дней, когда нет сил на сложные рецепты, но душа просит праздника.

Получается потрясающая вкуснятина: сочная, ароматная курица, нежный картофель и сладковатый лук, которые томятся под золотистой, мягкой «шапкой» из кефирного теста, впитывая все соки и превращаясь в нечто невероятно цельное и душевное, словно из русской печи.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг куриных бёдер, 800 г картофеля, 1 крупная луковица, соль, приправа для курицы. Для теста: 200 мл кефира, 300 г муки, 1 яйцо, ½ ч.л. соды, ½ ч.л. соли, ⅓ ч.л. сахара, 1 ст.л. растительного масла. Куриные бёдра посолите и обильно посыпьте приправой. Картофель нарежьте средними кубиками, лук — полукольцами. В глубокий противень выложите картофель и лук, сверху разложите курицу. Приготовьте тесто: в миске смешайте кефир, яйцо, соль, сахар и масло, всыпьте муку со содой и быстро замесите мягкое, немного липкое тесто. Раскатайте его по размеру противня и накройте им все ингредиенты, защипнув края. Сделайте на тесте несколько проколов вилкой. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке около 1 часа 20 минут, пока тесто не зарумянится, а курица и картофель не станут полностью мягкими. Дайте немного остыть и подавайте, разрезав на порции.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Пенкин рассказал правду о романе с Долиной в 1990-е годы
Бородин назвал тайного спонсора роскошного дня рождения Авроры Кибы
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз
Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди
Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова
Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья
Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье
«Ответ не устраивает»: Хинштейн осудил мэра Курска за плохую уборку снега
Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза
Пенкин раскрыл, за что перед ним извинялся Градский
Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
Сын Бекхэмов набил на шее тату в честь семьи на фоне скандала с братом
В ГД заявили о нарушении правил лыжником, отнявшим медаль у Коростелева
«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской
На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу
Суд Челябинска удвоил наказание для экс-замминистра Бахаева
«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева
В США раскрыли, как Россия лишила Киев дипломатических козырей
В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.