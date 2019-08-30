https://static.news.ru/photo/7f4f6eb0-cc73-11e9-a4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Хабаровском крае количество затопленных паводком домов выросло со 138 до 166. В регионе действует режим ЧС.

Подтапливает дома не только река, но и грунтовые воды, дожди. Обильные дожди в Хабаровский край принесли циклоны, сообщает региональное ГУ МЧС. В зоне паводка в 10 муниципальных образованиях находятся 66 населённых пунктов. Вода сохраняется на 74 участках межпоселковых дорог и внутри населённых пунктов. В зоне подтопления находятся 180 дачных участков.

В самом Хабаровске в зоне подтопления оказались 36 жилых домов и 20 земельных участков. Также затоплены 1,7 тысячи дач и дорог, в районе затоплены 38 жилых домов в шести сёлах. В Нанайском районе подтоплены 16 жилых домов.

В Комсомольском округе затоплены 71 жилой дом, 204 приусадебных участка в микрорайонах Парковом и Менделеева. Подтоплены дома в селе Пивань в количестве пяти владений, 5 приусадебных и 97 земельных участков в нескольких сёлах, а также три участка автодорог.

Принять людей готовы 16 пунктов временного размещения, где могут поместиться 657 человек. В трёх из них уже развёрнута работа. В двух пунктах в Комсомольске-на-Амуре размещены 34 человека, из которых 11 — дети. Один человек находится в санатории «Уссури» в посёлке Бычиха.

Для ликвидации последствий паводка привлечены более 900 человек и 200 единиц техники. В ближайшие двое суток ожидается спад уровня воды в Амуре на 3–5 см. А в населённых пунктах ниже по течению реки подъём воды продолжится.

Ранее News.ru сообщал, что уровень воды в реке Амур в районе Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку и достиг 727 сантиметров. Тенденция увеличения воды сохраняется, сообщили в краевом правительстве.