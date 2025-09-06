Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 16:01

Утром или вечером? Когда делать уроки, если учишься во вторую смену

В начале учебного года важно правильно распределить нагрузку, которая ложится на плечи детей. Рассказываем, когда, по мнению педагогов и психологов, нужно делать уроки, если учишься во вторую смену, — утром или вечером?

Согласно рекомендациям педагогов, школьникам, обучающимся во вторую смену, оптимально выполнять домашние задания утром следующего дня, а не вечером после занятий. Это обусловлено циркадными ритмами организма: пик интеллектуальной активности у детей приходится на период с 9:00 до 12:00, когда концентрация внимания и работоспособность максимальны. Вечером же, после 6–7 часов учебы и дополнительных нагрузок, наступает закономерное утомление — выполнение уроков в это время приводит к снижению качества работы, увеличению ошибок и накоплению стресса.

Идеальный режим: подъем в 7:00–7:30, легкий завтрак, затем 1,5–2 часа на уроки (с перерывами каждые 25–30 минут). После этого — отдых, прогулка и подготовка к школе. Такой подход не только улучшает усвоение материала, но и сохраняет баланс между учебой и отдыхом, предотвращая переутомление.

Ранее стало известно, каким должен быть идеальный перекус школьника.

