13 января 2026 в 07:05

Утренний суп, который согреет душу: готовлю андский завтрак на курином бульоне. Сытно и нежно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В холодных горных регионах Анд завтрак должен быть не легким перекусом, а настоящим топливом на день вперед. Этот густой сливочный суп на крепком бульоне — именно то, что дает силы и долгое чувство сытости.

Куриные бедра или голени (500–600 г) заливаю двумя литрами холодной воды. Довожу до кипения, снимаю пену. Добавляю целую очищенную луковицу и соль. Варю бульон на медленном огне 40–50 минут. Затем курицу вынимаю, отделяю мясо от костей и нарезаю кубиками, бульон процеживаю.

В чистую кастрюлю возвращаю процеженный бульон, довожу до кипения. Кладу 3-4 картофелины, нарезанные средними кубиками, и 1 морковь, нарезанную мелким кубиком. Варю 10 минут. Затем добавляю 1 болгарский перец, нарезанный кубиками. Варю еще 5–7 минут, пока овощи не станут мягкими.

В отдельной миске взбалтываю 2 яйца вилкой. Тонкой струйкой вливаю яйца в кипящий суп, сразу помешивая, чтобы получились тонкие нити или хлопья. Осторожно вливаю 1 стакан молока (250 мл). Довожу почти до кипения, но не кипячу. Добавляю нарезанное куриное мясо.

Снимаю кастрюлю с огня. Добавляю 100 г тертого полутвердого сыра (типа «Российского» или моцареллы) и горсть нарезанной зелени кинзы или петрушки. Размешиваю, пока сыр не начнет таять. Подаю суп сразу, горячим.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

