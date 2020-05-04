Уткин раскритиковал тренера «Ахмата» Шалимова

Бывший спортивный комментатор, блогер Василий Уткин осудил слова тренера РФК «Ахмат» Игоря Шалимова в адрес россиян.
Он отметил, что человек, который получает около $500 000 не может осуждать россиян за их финансовые проблемы и ожидания финансовой поддержки от государства,
Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то ещё. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой, — привели слова Василия Уткина на портале.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства. Пользователи Сети попросили главу Чечни Рамзана Кадырова уволить Шалимова.
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