Кадырова попросили наказать тренера «Ахмата» за его высказывания о россияна

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Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева, которой исполнилось 98 лет, смогла набрать 900 тысяч рублей на поддержку петербургских врачей, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией.

Женщина начала собирать средства 1 мая 2020 года, сообщает Life.ru. Отмечается, что Зинаиду Корневу вдохновил пример британского ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Мужчина прошёл вокруг своего дома 100 раз...