Кадырова попросили наказать тренера «Ахмата» за его высказывания о россияна

Пользователи в Сети попросили главу Чеченской республики Рамзана Кадырова наказать тренера РФК «Ахмат» Игоря Шалимова за его оскорбления и высказывания о жителях России.
Отмечается, что Игорь Шалимов раскритиковал россиян за жалобы на нехватку денег во время пандемии коронавирусной инфекции,
К публикации в социальной сети Instagram, где тренер критикует россиян, появились комментарии. Пользователи просят Рамазана Кадырова уволить Игоря Шалимова.
В отставку его надо. Решил подогреть людей, которые и так уже злые, так гнев народа может и ему боком встать, — сообщил один из пользователей в комментариях под публикацией.
Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов раскритиковал просящих денег у государства. Он отметил, что жаловаться нужно только тем, у кого нет жилья.
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