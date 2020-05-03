Общество

Главный тренер ФК «Ахмат» раскритиковал просящих у государства денег

21:20, 03 мая 2020
Игорь Шалимов Игорь Шалимов Фото: fc-akhmat.ru

Бывший футболист сборной России и нынешний главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал тему поддержки граждан в период пандемии.

Работают магазины, действует метро, ездят троллейбусы с автобусами. Люди, которые делают для всех нас важные вещи — они получают деньги. А если ты дармоед, который хочет просто так получать деньги — это всего лишь твой выбор. Может, тогда следует поменять профессию, — цитирует его championat.com.

По словам Шалимова, сейчас плохое положение дел у людей без определённого места жительства, а остальным не следует жаловаться. Он не видит причин для помощи от государства.

Ранее NEWS.ru информировал о том, что эксперты рассказали о необходимых мерах поддержки экономики РФ.

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