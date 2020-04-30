Эксперты рассказали о необходимых мерах поддержки экономики РФ

https://static.news.ru/photo/1018f806-8b16-11ea-9ce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты рассказали, что для предотвращения спада в экономике требуются масштабные действия и до 5 трлн рублей поддержки.

Специалисты, опрошенные ТАСС, отмечают, что антикризисные меры, предпринимаемые правительством РФ, имеют правильный вектор, однако их объём нужно увеличить. При этом самыми эффективными мерами поддержки малого и среднего бизнеса эксперты называют снижение НДС и прямые выплаты, которые позволили бы сохранить численность сотрудников.

По оценке директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича, для того чтобы приостановить спад в экономике, необходимо выделить средства в объёме, равном 5-6% ВВП, или 5 трлн рублей. При этом доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов считает, что необходимо предоставление налоговых каникул и переход к заявительной системе оказания помощи, увеличение её реального размера до 8% ВВП.

Чаще бизнес отмечает необходимость субсидий на выплату заработных плат в полном размере и отмену налогов (включая НДС) на ближайшие 6 месяцев, — сообщила директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова.

Она добавила, что бизнесу для сохранения численности сотрудников может потребоваться предоставление прямой помощи от государства.

Эксперты также считают, что необходимо держать в узде четыре основных индикатора: безработица, реальные располагаемые доходы, уровень благосостояния и неравенство доходов населения.

Как писал NEWS.ru, российское правительство приняло необходимую нормативную базу для реализации второго антикризисного пакета мер по поддержке экономики и граждан. Налогами не будут облагаться доплаты медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Правительством были утверждены правила по предоставлению безвозмездной помощи предпринимателям, пострадавшим от коронавируса. Средства в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника будут предоставлены, если работодатель сохранит персонал на уровне не менее 90%. Кроме того, компании, имеющие техническую задолженность по налогам и страховым взносам не больше 3000 рублей, смогут претендовать на субсидию.