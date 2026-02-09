Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 07:58

Устроили перезагрузку скучному жульену — этот рецепт творит чудеса: пирог, который уплетают за обе щеки

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот пирог — идеальное решение для сытного семейного ужина и даже большого торжества! Он выглядит очень эффектно, а его насыщенный и благородный вкус никого не оставит равнодушным.

Для пирога мне понадобится: мука (300 г), холодное сливочное масло (130 г), яйцо (1 шт.), холодная вода (3 ст. л.), соль. Для начинки: куриное филе (250 г), шампиньоны (350 г), лук (1 шт.), сметана (300 г), твердый сыр (100 г), соль, перец.

Начинаю с теста: муку смешиваю с солью и натертым на крупной терке холодным маслом. Перетираю руками в крошку. Добавляю яйцо и холодную воду, быстро замешиваю эластичное тесто. Формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Для начинки мелко нарезанный лук обжариваю до прозрачности. Добавляю нарезанное кубиком куриное филе, солю, перчу и жарю 7 минут. Добавляю нарезанные пластинками шампиньоны и жарю на сильном огне до испарения жидкости. Вливаю сметану, добавляю половину тертого сыра, тушу 3 минуты и снимаю с огня. Охлажденное тесто раскатываю, выкладываю в форму диаметром 24 см, формирую бортики. Выпекаю в разогретой до 170 °C духовке 20 минут до светло-золотистого цвета. Достаю форму, выкладываю на корж остывшую начинку, разравниваю. Выпекаю при 180 °C 20 минут. Посыпаю оставшимся сыром и довожу до румяной корочки еще 5 минут при 190 °C. Даю немного остыть в форме.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, какая рыба больше всего подешевела в РФ за 2025 год
Общество
Стало известно, какая рыба больше всего подешевела в РФ за 2025 год
Нежный десерт без грамма муки — йогуртовый пирог, который тает во рту и готовится из четырех простых ингредиентов
Общество
Нежный десерт без грамма муки — йогуртовый пирог, который тает во рту и готовится из четырех простых ингредиентов
Большая мягкая ватрушка с творогом и ягодами: вкуснейшая альтернатива чизкейкам и запеканкам
Общество
Большая мягкая ватрушка с творогом и ягодами: вкуснейшая альтернатива чизкейкам и запеканкам
Сырные крекеры из 3 ингредиентов: сыр, масло, мука. Хрустящие, тающие во рту и невероятно простые. Исчезнут за минуту!
Общество
Сырные крекеры из 3 ингредиентов: сыр, масло, мука. Хрустящие, тающие во рту и невероятно простые. Исчезнут за минуту!
Мой главный мясной хит! Готовлю постоянно, не надоедает — просто меняю гарнир
Общество
Мой главный мясной хит! Готовлю постоянно, не надоедает — просто меняю гарнир
еда
рецепты
пироги
сыры
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где Долина прописалась после потери квартиры в Хамовниках
Стало известно о госпитализации звезды сериала «Не родись красивой»
Бывшего медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
Российским военным передали партию Су-57 в новом техническом облике
ВС России поразили инфраструктуру для истребителей F-16 под Киевом
Общественник назвал способ повысить безопасность российских генералов
Россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за сжигание чучела Масленицы
SHOT: дебоширы пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»
«Желеобразные американцы»: Мясников призвал вернуться в советские времена
ВСУ провалили контратаку у Чугуновки
Головорезы Зеленского и удары «Тюльпанов»: новости СВО к утру 9 февраля
Маск анонсировал строительство городов на Луне и Марсе
Стало известно, какая рыба больше всего подешевела в РФ за 2025 год
В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти
Над Россией уничтожили 69 украинских БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 февраля: инфографика
FPV-дроны ВС РФ лишили «глаз» разведку противника под Харьковом
В домах жителей Белгорода восстановили отопление
Военный вертолет потерпел крушение в Южной Корее
В России объяснили, почему Зеленский настаивает на встрече с Путиным
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.