Установлены тарифы на электричество на 2022 год

Федеральная антимонопольная служба установила минимальные и максимальные тарифы на электричество на 2022 год, сообщила «Парламентская газета». В первые шесть месяцев наступающего года россияне будут платить по той же тарифной сетке, что была установлена в июле 2021 года. Цены вырастут только летом.

В Москве минимальный тариф с июля 2022 года составит 6,15 рубля за киловатт-час, а максимальный — 6,28. В Подмосковье расценки будут колебаться от 6,15 до 6,23 рубля, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Петербурге граждане будут платить минимум 4,98 рубля за киловатт-час, максимум составил 5,30 рубля.

Самое дорогое электричество будет на Чукотке — 8,82-9,27 рубля, самое дешёвое — в Иркутской области (1,27-1,30 рубля).

Социальные нормы потребления будут действовать в шести регионах: Забайкальском и Красноярском краях, Владимирской, Нижегородской, Орловской и Ростовской областях. Там люди в пределах этих норм заплатят по сниженному тарифу. Например, во Владимирской области — 5,10-5,19 рубля за киловатт-час.

Ранее стало известно, что в Минтруде готовят новый показатель оценки благосостояния россиян с термином «граница бедности». Известно, что рассчитывать новый показатель будут по формуле «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года („якорный показатель“) на индекс потребительских цен за искомый период».