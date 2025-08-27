День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 09:00

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: красивые открытки с поздравлениями

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — красивые открытки с поздравлениями Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — красивые открытки с поздравлениями Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

28 августа православный мир отмечает великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Он завершает двухнедельный Успенский пост и посвящен воспоминанию о мирной кончине Богоматери. На Руси с этим днем было связано множество традиций, в том числе освящение в храмах колосьев нового урожая и хлебов.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

28 августа православный мир отмечает великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы 28 августа православный мир отмечает великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

28 августа православный мир отмечает великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы 28 августа православный мир отмечает великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

28 августа православный мир отмечает великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы 28 августа православный мир отмечает великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

28 августа православный мир отмечает великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы 28 августа православный мир отмечает великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: красивые открытки с поздравлениями Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: красивые открытки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: красивые открытки Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: красивые открытки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: красивые картинки Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: красивые картинки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: красивые картинки с поздравлениями Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: красивые картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: открытки с поздравлениями Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: открытки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — красивые открытки и картинки Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — красивые открытки и картинки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — красивые открытки Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — красивые открытки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — красивые картинки Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — красивые картинки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — открытки и картинки Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — открытки и картинки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — красивые открытки и картинки с поздравлениями Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — красивые открытки и картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — открытки и картинки с поздравлениями Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — открытки и картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любую из этих открыток в MAX, WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным и близким.

открытки
бесплатныеоткрытки
картинки
поздравления
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, могут ли старшие дети забирать младших из детского сада
Эксперт оценил перспективы газификации в деревнях
Польша заставила украинцев раздеться до трусов на границе из-за татуировок
Россиянам рассказали, зачем оставлять компьютер включенным
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.