«Нога принадлежит моей маме»: кто убил и расчленил женщину в Смоленске

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Отрубленная нога, обнаруженная в феврале в озере близ Смоленска, принадлежит пропавшей еще в октябре местной жительнице Татьяне Брысенковой, выяснили следственные органы. За делом об исчезновении женщины пристально следят местные издания и общественность. Что произошло с Брысенковой, почему расследование продвигается медленно и кого правоохранительные органы подозревают в этом страшном преступлении — в материале NEWS.ru.

Что происходило накануне пропажи

Как сообщало издание «Аргументы и факты», 44-летняя жительница Смоленска Татьяна Брысенкова работала продавцом в одном из сетевых магазинов города. 21 октября 2023 года после работы она с другой женщиной, своей коллегой, отправилась в кафе. Женщины просидели там около двух часов, а после коллега, по ее словам, проводила Татьяну до подъезда 16-этажного дома в микрорайоне Королевка, где та жила, и сразу вернулась домой. «Смоленская народная газета» сообщает, что между ними происходила некая ссора.

Фото: salvare.ru

На следующий день Брысенкова не пришла на работу. На звонки она также не отвечала. Дочь Татьяны Екатерина стала волноваться и пошла к матери домой. Там девушка обнаружила телефон Татьяны, поставленный на зарядку, но ее самой в квартире не было. Екатерина написала заявление в полицию.

Как утверждает дочь, ей удалось самостоятельно узнать, что коллега Татьяны, которая последней видела пропавшую женщину, якобы вернулась домой не ночью, как она заявляла ранее, а только утром в 08:34. Дочь пропавшей ссылается при этом на камеры видеонаблюдения, установленные около дома женщины.

«Не исключаю, что она может быть свидетелем каких-либо событий той ночи или даже подозреваемой. Также стало известно, что они у матери в квартире еще распивали алкоголь, и только после этого эта женщина отправилась к себе. Она до сих пор утверждает, что ничего не знает. И полиграф результатов не принес», — рассказывает Екатерина.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Почему дочь пропавшей сама занимается расследованием

Екатерина рассказывает, что они с матерью были близки, и Татьяна не смогла бы по своей воле уйти и больше месяца держать дочь в полном неведении о своем местонахождении.

«Человек не может просто так пропасть... Без документов, денег, телефона. А если она все-таки ушла и, дай бог, еще жива, то, возможно, ей требуется помощь. Но правоохранительные органы бездействуют. Я позвонила в Следственный комитет. Мне сказали, что полиция направила материалы проверки, но составила их неверно. Поэтому и не могут принять решение о возбуждении уголовного дела. Теперь я планирую написать заявления в СК — о работе стражей порядка, а также о пропаже моей мамы», — рассказала СМИ Екатерина.

Как утверждает бывший следователь из Смоленска полковник полиции в отставке Евгений Гордеев, после того как Екатерина написала заявление, правоохранительные органы больше месяца практически не предпринимали никаких действий. За это время так и не было возбуждено уголовное дело — правоохранительные органы не нашли для этого оснований.

«Дочери и ее жениху пришлось самим добывать записи с камер видеонаблюдения, опрашивать свидетелей, то есть вести собственное расследование», — рассказал Гордеев.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как продвигается официальное расследование

Уголовное дело по факту исчезновения Татьяны Брысенковой возбудили 29 ноября 2023 года. Его сразу квалифицировали по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). А на следующий день, 30 ноября, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Татьяну искали полицейские и добровольцы поисково-спасательного отряда «Сальвар», но никаких результатов это не дало. Первые серьезные зацепки у следствия появились только в январе. Тогда в руки сотрудников правоохранительных органов попала аудиозапись, на которой двое мужчин обсуждают убийство какой-то женщины. Ее опубликовал Евгений Гордеев, предварительно изменив тембр голосов и скорость речи говорящих.

Из разговора понятно, что трое мужчин убили и расчленили женщину в квартире на улице Гризодубовой. Один из собеседников спрашивает другого: «А зачем ты уши ножницами человеку отрезал?», а потом разговор заходит о том, как преступники отмывали квартиру от крови. Судя по записанному диалогу, женщина во время расчленения еще была жива и кричала от боли.

Евгений Гордеев уточнил, что в квартиру, о которой идет речь в разговоре, наведались сотрудники правоохранительных органов и действительно нашли там следы крови. По его словам, тогда полицейские задержали двоих подозреваемых, но позже их отпустили за нехваткой улик. Третий подозреваемый к тому времени уже умер: он отравился суррогатным спиртом.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как всплыли новые факты

История получила новый поворот в конце февраля. Двое жителей Смоленска гуляли вдоль Солдатского озера и увидели какой-то странный предмет в полынье. Присмотревшись, они поняли, что в воде плавала часть человеческой ноги. Местные жители сразу позвонили в правоохранительные органы. В Следственном комитете тогда отказались комментировать этот инцидент, но заявили, что «выясняются все обстоятельства произошедшего».

Тогда же новость бурно обсуждали в городе. Близость озера к дому Татьяны Брысенковой натолкнула многих на мысль, что стопа, найденная в воде, может принадлежать пропавшей в октябре женщине.

После обнаружения части ноги в озере провели поисковую операцию. Занимался этим отряд местной профессиональной аварийно-спасательной службы по заявке регионального УМВД. Специалисты обследовали озеро, но ничего, кроме мусора, не обнаружили. К поискам присоединились и добровольцы «Сальвара». Но их работа тоже не принесла никаких результатов.

Дочь пропавшей подтвердила следствию, что у ее матери на ноге был шрам от ожога (такой же нашли на отрубленной конечности), но заявила, что нужно дождаться результатов экспертизы, прежде чем делать какие-то выводы.

Несмотря на то что поиски прошли безрезультатно, у следствия, по информации портала SmolNarod, есть подозреваемые: это «лица с алкогольной зависимостью, „обитающие“ в этом районе».

Фото: vk.com/smolspas67

Что показала экспертиза

Правоохранительные органы провели экспертизу, с которой, по данным СМИ, уже ознакомились родственники Татьяны Брысенковой. Екатерина подтвердила, что в Солдатском озере нашли часть ноги ее матери.

«Нога действительно принадлежит моей маме», — заявила Екатерина.

В Следственном комитете снова отказались комментировать этот факт «в интересах следствия». Издание SmolNarod утверждает, что один из подозреваемых в убийстве Татьяны Брысенковой уже задержан, но отрицает свою причастность к убийству женщины, дает показания против другого участника вечера, на котором Брысенкова, предположительно, была убита. По словам задержанного, именно его компаньон избавлялся от тела, сообщает ресурс, однако официальных подтверждений этой информации нет. Поиски других останков женщины продолжатся, когда в городе потеплеет.

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