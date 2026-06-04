Урожая станет вдвое больше — какие овощи лучше сажать рядом на одной грядке

Урожая станет вдвое больше — какие овощи лучше сажать рядом на одной грядке

Места на даче всегда не хватает, а посадить хочется все и сразу. Опытные огородники давно используют смешанные посадки — такой способ помогает собрать больше урожая и сократить количество вредителей без лишних обработок.

Одно из самых удачных сочетаний — лук и морковь. Лук отпугивает морковную муху, а морковь помогает защитить лук от вредителей. Капуста хорошо растет рядом с укропом и сельдереем: они отпугивают тлю и гусениц. Картофель полезно сажать рядом с кустовой фасолью — она насыщает почву азотом и мешает размножаться колорадскому жуку.

Огурцы отлично чувствуют себя рядом с зеленью и салатами, а чеснок помогает клубнике и томатам реже болеть. Главное — не сажать рядом культуры, которые мешают друг другу расти.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что грядки стали здоровее, а урожай — заметно больше. Она советует заранее рисовать схему посадок, чтобы растениям хватало света и воздуха.

Ранее был назван цветок, который выгонит с участка тлю, клещей и проволочника.