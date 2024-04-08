Ураза-байрам в 2024 году: когда и как отмечают праздник разговения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ураза-байрам в 2024 году

В первой половине наступившего апреля мусульмане справляют праздник Ураза-байрам. Он является важнейшим исламским праздником наравне с Курбан-байрамом, ведь знаменует завершение священного месяца Рамадан. Разбираемся, на какое число выпадает Ураза-байрам в 2024 году, как его стоит провести и какие запреты и традиции с ним связаны.

Какого числа начинается и заканчивается Ураза-байрам

Исламский календарь ориентируется на лунные фазы. Поэтому и празднования у мусульман начинаются не с утра, а с наступлением темноты. Ураза-байрам из года в год приходится на первое новолуние после начала Рамадана. В 2024 году он отмечается в ночь с 9 на 10 апреля и празднуется в течение дня, а иногда и дольше.

Единого ответа на вопрос, какого числа заканчивается Ураза-байрам, нет. Дело в том, что продолжительность праздника варьируется от страны к стране. Чаще всего он длится от 1 до 3 дней. Но в 2024 году Ураза-байрам приходится на вторник, начало недели. Так что торжество вполне может растянуться и на 5-6 дней, вплоть до выходных.

Ураза-байрам: выходной или нет

Праздник Ураза-байрам особенно значим для мусульман. Поэтому в ряде стран и республик он является выходным. Например, на территории РФ это официальный нерабочий день в Татарстане, Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Крыму и ряде других республик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ураза-байрам

Суть Ураза-байрама

Ураза-байрам — праздник завершения поста, или разговения. Он подводит итог месяцу говения — Рамадану. Во время Рамадана мусульмане уделяют особое внимание духовной жизни. Они молятся, занимаются благотворительностью и постятся. Рамадан почитается как священный месяц милости, прощения и искупления. Считается, что выдержавшие пост очищаются от грехов.

В завершение поста отмечается праздник разговения. По-арабски он называется Ид аль-Фитр, по-тюркски — Ураза-байрам. Считается, что его установил пророк Мухаммед и впервые торжество провели в 622 году. С того времени традиция пышно завершать Рамадан плотно вошла в культуру ислама.

Традиции праздника Ураза-байрам

Суть Ураза-байрама не только в разговении, но и в благодарении Аллаха за его милость. Поэтому и подготовка к празднику должна быть соответствующая. Накануне торжества необходимо привести в порядок жилище: устроить генеральную уборку, украсить комнаты. В сам праздник трудиться не разрешено, так что все приготовления должны быть сделаны заблаговременно.

Перед наступлением праздника совершается подаяние. Праздничная милостыня называется закят аль-фитр. Ее раздает нуждающимся глава семьи. Он платит не только от своего лица, но и от лица каждого члена семейства.

Вечером, с наступлением Ураза-байрама, нужно совершить намаз. После этого еще до восхода солнца верующие устраивают полное омовение. Одобряется использование благовоний и масел. Затем необходимо облачиться в праздничную одежду и отправиться в мечеть. Перед этим можно съесть что-то сладкое, например финики (их должно быть нечетное количество).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Праздник Ураза-байрам

В мечети совершается торжественный ид-намаз. Обычно в праздничной молитве участвуют только мужчины. Если женщина намерена посетить мечеть, она должна предварительно узнать, есть ли там специальные, предназначенные для женщин входы. После ид-намаза можно посетить семейные захоронения и навести порядок на могилах.

Затем начинается самая пышная часть праздника. Мусульмане возвращаются к привычному образу жизни. Все действовавшие во время поста запреты снимаются. В первую очередь это касается пищи. А потому на праздник неизменно накрывают богатый стол. Приготовить можно любую халяльную пищу (свинина и алкоголь под запретом). Разрешается также курить табак и кальян.

Суть Ураза-байрама подразумевает, что торжество должно быть справлено на широкую ногу. Поэтому мусульмане не только встречаются всей семьей, но и навещают друзей. И родственникам, и приятелям непременно вручаются подарки. Щедрость — одна из праздничных традиций.

Праздник завершения поста Ураза-байрам: что можно есть

Как уже было отмечено, с завершением Рамадана запреты, включая пищевые, перестают действовать. Поэтому держать пост в Ураза-байрам нельзя. Напротив, стоит принять участие в широком застолье. Еда должна быть в каждом доме. Неспроста мусульманки готовят не только угощения для ближних, но и гостинцы для друзей.

Строгих предписаний, касающихся праздничного стола, нет. Поэтому чаще всего к Ураза-байраму готовят традиционные национальные угощения. Это могут быть плов, пирог балиш, эчпочмаки, пахлава и не только. Рацион определяется местными традициями и предпочтениями семьи.

Итак, мы рассказали все самое главное про Ураза-байрам в 2024 году. Это один из двух наиболее значимых исламских праздников. А потому и справляют его с соответствующим размахом.

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