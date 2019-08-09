Собственно, в некотором смысле речь идет о простой, но важной формальности: главные спонсоры восстановления в столице Урала Храма СВ. Екатерины — глава Русской медной компании Игорь Алтушкин и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын — подтвердили, что они отказываются от аренды земли в сквере у драмтеатра, в центре Екатеринбурга.

Таким образом, проект сооружения там храма окончательно похоронен. Со всех точек зрения. Притом, что ещё в мае губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что от первоначального варианта строительства придется отказаться, поскольку 74% опрошенных выступают за выбор другой площадки под храм. И, по нашим сведениям, на данный момент новая площадка, способная устроить большинство горожан, уже выбрана.

Конфликт, который привлёк внимание едва ли не всей страны, исчерпан. Фактически Урал продемонстрировал формулу достижения общественного согласия и трансформации уличных страстей в непростой, но вполне возможный диалог, подкреплённый местным социологическим опросом, который принял форму своеобразного референдума. И то, чего нельзя было добиться уличным насилием, истериками заезжих профессиональных борцов с режимом и коллективным заваливанием строительного забора, достигли благодаря совместному поиску компромисса. Изначально было ясно, что горожане не против самой идеи храма, а против выбора не самой удачной площадки в центре, где зелёные прогулочные оазисы в дефиците.

Евгений Ройзман Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Правда, местная власть опять-таки не проявила вначале должного динамизма и трезвой оценки ситуации, пока не услышала простого совета Владимира Путина, напомнившего всем возбуждённым участникам конфликта, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложившего провести тот самый опрос. Выход простой и эффективный. И сразу отпали все разговоры о диктате улицы и невозможности ему подчиняться, о заезжих популистах-провокаторах. Власть пошла, пусть и после лёгкого толчка, на прямой диалог и с неравнодушными гражданами (подчеркнём, из числа местных жителей), и со спонсорами проекта. Притом, что даже весьма радикальный экс-мэр города Евгений Ройзман признавал, что тот же Игорь Алтушкин — истинно верующий человек. Предприниматель, немало сделавший через свои фонды для возрождения не только местной духовной жизни, но для восстановления коренных православных обителей. Включая и валаамские.

Правда, в процессе обсуждения появлялись и совсем уж экзотические предложения не просто не строить храм, оберегая масштабы важного для екатеринбуржцев сквера, но и вообще снести расположенный тут же драматический театр, построенный в советском, несколько тяжеловесном стиле. Но в целом дорогу к Храму Св. Екатерины на Урале нашли. И не только дорогу, но и простую формулу поиска местных компромиссов. Ведь ещё Николай Бердяев отмечал, что христианство — не только вера в Бога, но и вера в человека.

Кстати, уже в сентябре могут начаться переговоры с исламской общиной города о выборе места для строительства соборной мечети Екатеринбурга. И, видимо, накопленный опыт достижения компромисса пригодится.