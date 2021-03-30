Упрощённый порядок регистрации безработных продлили до 31 июля

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее возможность дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года. Окончательное решение о продлении упрощённого порядка регистрации должны принять главы регионов, исходя из эпидобстановки и специфики рынка труда.

Дистанционный формат работы предполагает электронную регистрацию безработных с помощью портала «Работа в России», а также оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг, — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Чтобы получить статус безработного, теперь не нужно предоставлять копию трудовой книжки, приказ об увольнении и справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем. Также в режиме онлайн безработные могут проходить перерегистрацию и получать направления на новую работу. Эти временные правила ввели из-за пандемии коронавируса в апреле 2020 года.

В правительстве уточнили, что максимальное пособие по безработице в России сейчас составляет 12 130 рублей, минимальное — 1500 рублей. Пособие начинают получать с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, последующие три месяца — 60% заработка, но не более пяти тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, повышение пособий провоцирует резкий рост безработицы. Имея возможность получать деньги, нигде не работая, люди неохотно пытаются трудоустроиться, заявила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана Ленара Иванова. Во время заседания правительства региона она сообщила, что показатель безработицы в период социальных ограничений из-за пандемии коронавируса вырос в пять раз. Кроме того, по её мнению, безработица выросла и из-за того, что зарегистрироваться в качестве временно нетрудоустроенного стало возможным не выходя из дома.