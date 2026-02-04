Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 10:13

Универсальный соус вместо майонеза: легкий, яркий, готовится за минуту. Оливковое масло, цитрусы, мед и горчица — идеально для любого салата

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот соус не маскирует вкус ингредиентов, как майонез. Он работает как талантливый дирижер: кислинка лимона «будит» помидоры, сладость меда подчеркивает морковь, травяные ноты орегано дружат с зеленью, а горчица задает общий бодрый ритм всему салату.

Для соуса беру чистую сухую банку с плотной крышкой. Отмеряю ингредиенты удобной чайной кружкой (объемом около 200–250 мл). Наливаю в банку одну полную чайную кружку оливкового масла Extra Virgin (оно важно для вкуса). Добавляю четверть кружки свежевыжатого лимонного сока (примерно сок половины лимона) и 2 столовые ложки апельсинового сока. Кладу 2 столовые ложки жидкого меда (если мед засахаренный, слегка подогрейте его). Добавляю 1 столовую ложку дижонской или зернистой горчицы (она лучше эмульгирует), 1 чайную ложку соли (можно морской) и половину чайной ложки сушеного орегано. Плотно закрываю банку крышкой и энергично трясу в течение 30–40 секунд, пока содержимое не превратится в однородный, слегка загустевший, красивого цвета соус. Пробую. Можно добавить еще соли, перца или немного больше меда по вкусу. Соус готов. Его можно хранить в холодильнике в этой же банке 3–4 дня. Перед использованием хорошо взбалтывать. Идеально подходит для зеленых салатов, салатов с курицей, авокадо, овощами-гриль, крупами.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо классических сырников готовлю соленые со сметанной заливкой: сочетание вкусов — на высоте
Общество
Вместо классических сырников готовлю соленые со сметанной заливкой: сочетание вкусов — на высоте
Творожно-апельсиновое печенье: нежное, ароматное, с цитрусовой свежестью. Готовится быстро, тает во рту. Идеально к чаю или кофе!
Общество
Творожно-апельсиновое печенье: нежное, ароматное, с цитрусовой свежестью. Готовится быстро, тает во рту. Идеально к чаю или кофе!
Вкуснятина из обычного фарша: биточки с грибами в сухарях подойдут даже как праздничное блюдо
Общество
Вкуснятина из обычного фарша: биточки с грибами в сухарях подойдут даже как праздничное блюдо
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Европа
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
еда
рецепты
соусы
масло
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скандальное задержание чиновников в Сергиевом Посаде попало на видео
В России появилась собственная вакцина от опасного вируса
Ветеринар объяснил, почему кошки так часто манипулируют людьми
Почему не работает WhatsApp 4 февраля: где сбои в России, полная блокировка
Анджелина Джоли обвинила Николь Кидман в «воровстве»
Назван богатейший человек в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.