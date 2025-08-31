Универсальное тесто за 5 минут: секрет идеальных лепешек и блинов

Многие хозяйки уверены, что вкусное тесто требует долгого замеса и большого количества ингредиентов. Но есть рецепт, который опровергает это мнение. Всего несколько минут — и у вас готово универсальное тесто для лепешек и блинов.
Что понадобится
- мука — 620 г
- кипяток — 400 мл
- постное масло — 5 ст. л.
- соль — 1 ст. л.
Как приготовить
- Вскипятите воду в сковороде или кастрюле.
- Просейте туда муку и перемешайте силиконовой лопаткой. Должна получиться масса, похожая на зернистый творог.
- Переложите тесто в миску, добавьте соль и масло.
- Замесите упругое тесто руками. Накройте его полотенцем или пленкой и оставьте настояться.
Два варианта использования
- Лепешки. Разделите тесто на 12–14 кусочков, раскатайте и обжарьте в масле до золотистой корочки.
- Чебуреки. Добавьте начинку по вкусу: тертый сыр с зеленью или фарш с луком. Обжарьте с двух сторон до румяного цвета.
Такое тесто всегда получается мягким и эластичным, а лепешки или чебуреки — вкусными и ароматными.
