31 августа 2025 в 06:19

Универсальное тесто за 5 минут: секрет идеальных лепешек и блинов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие хозяйки уверены, что вкусное тесто требует долгого замеса и большого количества ингредиентов. Но есть рецепт, который опровергает это мнение. Всего несколько минут — и у вас готово универсальное тесто для лепешек и блинов.

Что понадобится

  • мука — 620 г
  • кипяток — 400 мл
  • постное масло — 5 ст. л.
  • соль — 1 ст. л.

Как приготовить

  1. Вскипятите воду в сковороде или кастрюле.
  2. Просейте туда муку и перемешайте силиконовой лопаткой. Должна получиться масса, похожая на зернистый творог.
  3. Переложите тесто в миску, добавьте соль и масло.
  4. Замесите упругое тесто руками. Накройте его полотенцем или пленкой и оставьте настояться.

Два варианта использования

  • Лепешки. Разделите тесто на 12–14 кусочков, раскатайте и обжарьте в масле до золотистой корочки.
  • Чебуреки. Добавьте начинку по вкусу: тертый сыр с зеленью или фарш с луком. Обжарьте с двух сторон до румяного цвета.

Такое тесто всегда получается мягким и эластичным, а лепешки или чебуреки — вкусными и ароматными.

