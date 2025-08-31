Универсальное тесто за 5 минут: секрет идеальных лепешек и блинов

Многие хозяйки уверены, что вкусное тесто требует долгого замеса и большого количества ингредиентов. Но есть рецепт, который опровергает это мнение. Всего несколько минут — и у вас готово универсальное тесто для лепешек и блинов.

Что понадобится

мука — 620 г

кипяток — 400 мл

постное масло — 5 ст. л.

соль — 1 ст. л.

Как приготовить

Вскипятите воду в сковороде или кастрюле. Просейте туда муку и перемешайте силиконовой лопаткой. Должна получиться масса, похожая на зернистый творог. Переложите тесто в миску, добавьте соль и масло. Замесите упругое тесто руками. Накройте его полотенцем или пленкой и оставьте настояться.

Два варианта использования

Лепешки. Разделите тесто на 12–14 кусочков, раскатайте и обжарьте в масле до золотистой корочки.

Разделите тесто на 12–14 кусочков, раскатайте и обжарьте в масле до золотистой корочки. Чебуреки. Добавьте начинку по вкусу: тертый сыр с зеленью или фарш с луком. Обжарьте с двух сторон до румяного цвета.

Такое тесто всегда получается мягким и эластичным, а лепешки или чебуреки — вкусными и ароматными.

Клаб-сэндвич — это классика американской кухни с английскими корнями. Главный герой блюда — куриная грудка, а его необычная форма из треугольных тостов делает сэндвич особенным.