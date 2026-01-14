Атака США на Венесуэлу
Универсальная выпечка: мини-пиццы. Дети обожают, гости в восторге. Пеку за 20 минут!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти мини-пиццы — беспроигрышный вариант, который нравится абсолютно всем. Дети рады яркой еде, взрослые ценят сытность, а я — простоту и скорость. Идеальное блюдо для любого повода.

В глубокой миске смешиваю 150 мл теплого молока, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли и 5 г сухих дрожжей. Оставляю на 5–7 минут до появления пены. Затем добавляю 1 ст. л. растительного масла и постепенно всыпаю 250 г просеянной муки. Замешиваю мягкое, эластичное тесто. Перекладываю его в смазанную маслом миску, накрываю и ставлю в теплое место на 1 час, пока оно не увеличится вдвое.

Пока тесто подходит, готовлю начинку: 200 г вареной колбасы или ветчины нарезаю кубиками, 150 г сыра тру на крупной терке. 100 г соленых огурцов и 100 г лука режу мелкими кубиками, 100 г томатов (лучше мясистых, типа сливок) — тонкими ломтиками. Для соуса смешиваю майонез и кетчуп в равных пропорциях.

Подошедшее тесто обминаю и делю на 6–8 равных частей. Каждую раскатываю в круглую лепешку толщиной 3–4 мм. Выкладываю лепешки на противень с пергаментом. Смазываю каждую приготовленным соусом, оставляя небольшие бортики. Сначала кладу колбасу, лук и огурцы, затем ломтики помидора и щедро посыпаю тертым сыром.

Выпекаю в хорошо разогретой до 200 °C духовке около 15–20 минут, пока края не подрумянятся, а сыр не расплавится и не зазолотится. Подаю мини-пиццы горячими.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

