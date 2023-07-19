Уничтожение ЗРК Stormer в зоне спецоперации попало на видео

Фото: МО РФ/РИА Новости

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения зенитного ракетного комплекса Stormer в зоне проведения СВО. ЗРК были уничтожены дроном-камикадзе «Ланцет» 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения.

На видео показан полет беспилотника, который попал точно в цель, после чего произошел мощный взрыв.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» публиковал видео авиаудара российских военнослужащих по пункту управления БПЛА ВСУ. Наводка была передана беспилотным комплексом «Орлан». На распространенных кадрах можно заметить, что цель была ликвидирована прямым попаданием.

Кроме того, Росгвардия опубликовала видео уничтожения американской БМП Bradley, которую используют ВСУ, с помощью дронов-камикадзе. Бронемашина была обнаружена во время воздушной разведки, восстановлению она не подлежит. До этого в Сети появились кадры ликвидации британской гаубицы. Военная техника ВСУ была ликвидирована ударом FPV-дрона. Это первый случай уничтожения гаубицы данным типом беспилотника.