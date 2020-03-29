https://static.news.ru/photo/5755aaee-71de-11ea-9b5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациент, скончавшийся из-за коронавируса в Псковской области, страдал хронической болезнью лёгких и гипертонией. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

У мужчины были тяжёлые сопутствующие патологии — хроническая обструктивная болезнь лёгких и гипертония. Он был госпитализирован 21 марта, а 23 уже переведён в реанимацию, — сообщил руководитель региона в Instagram.

Он добавил, что врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но спасти его не смогли.

Ранее NEWS.ru писал, что пациент с диагнозом «коронавирус» скончался в Псковской области. Всего в регионе зафиксированы пять подтверждённых случаев коронавируса. Инфекцию также подозревают ещё у четырёх человек.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.