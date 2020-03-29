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Пациент с диагнозом «коронавирус» скончался в Псковской области, сообщили представители оперативного штаба региона.

Согласно последним данным, в России — 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает 1000 человек. Выздоровели 64 человека. В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи зафиксировали в Саратове два новых случая заражения коронавирусом. Инфицированными оказались местные жители, вернувшиеся из-за рубежа.

Пациенты соблюдали режим самоизоляции, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Диагноз установили в ходе планового обследования.