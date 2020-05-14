Умер пятый насельник Троице-Сергиевой лавры, заразившийся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2a66a892-9620-11ea-8356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Иеромонах Модест (Панченко) из Троице-Сергиевой лавры скончался в возрасте 45 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко), — говорится в Telegram-канале лавры.

Отмечается, что это уже пятая подтверждённая смерть насельника лавры в результате заражения COVID-19. Ранее от той же причины скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).

Как писал NEWS.ru, ранее протоиерей Леонид Калинин подтвердил, что послушник Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко получил около 90% ожогов тела. По данным Telegram-канала Baza, Пелипенко попал в больницу с пневмонией. Тест показал у него наличие коронавирусной инфекции. Мужчина сбежал из больницы в ночь с 23 на 24 апреля. Позже его вновь привезли в медучреждение. Мужчина якобы попытался совершить самоубийство.