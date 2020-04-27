В РПЦ подтвердили, что послушник Троице-Сергиевой Лавры получил ожоги

https://static.news.ru/photo/a0b63bc6-8891-11ea-9a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Послушник Троице-Сергиевой Лавры Дмитрий Пелипенко получил около 90% ожогов тела. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Леонид Калинин.

Я не знаю подробностей. Надо разбираться в этом вопросе, это огромная трагедия. Дай бог ему здоровья, чтобы он выжил, — рассказал Калинин радиостанции «Говорит Москва».

По данным Telegram-канала Baza, Пелипенко попал в больницу с пневмонией. Тест показал у него наличие коронавирусной инфекции. Мужчина сбежал из больницы в ночь с 23 на 24 апреля. Позже его вновь привезли в медучреждение. Якобы мужчина попытался совершить самоубийство.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусом в Серафимо-Дивеевском монастыре заразились 76 человек.

На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки) заболевших, 3524 выздоровели, 435 умерли.