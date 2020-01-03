Умер российский онколог Андрей Павленко, написавший прощальное письмо за несколько дней до ухода из жизни. Медик больше полутора лет боролся с раком желудка.
О смерти супруга
Сегодня, 5 января, в 8.20 Андрея не стало, — заявила она.
Врач ранее признал, что болезнь «оказалась коварнее», и сообщил, что его «жизненный путь завершается». Пару месяцев назад выяснилось, что онкологическое заболевание перешло в неизлечимую стадию, и врач решил попросить людей о помощи своей семье, которая останется без его поддержки.
Он выразил уверенность, что его друзья не оставят его близких в беде, но отметил, что, когда его не станет, дополнительная поддержка лишней не будет.
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