https://static.news.ru/photo/19e9e86c-c9ca-11e9-a7b0-fa163e074e61_660.jpg Василий Сныцерев Фото: fsin.su

Генерал-майор ФСИН Василий Сныцерев скончался на 91 году жизни в Ульяновске.

Смерть наступила 25 августа, сообщается на сайте местного управления службы. Мужчина был одним из создателей колонии «Белый лебедь», специализирующейся на «ломке» воров в законе. За десять лет его работы было развенчано примерно 130 преступников.

Как писал News.ru, ранее известный британский политтехнолог и политический консультант Тим Белл, работавший в разные годы с руководителями разных стран, скончался на 78-м году жизни.