Генерал-майор ФСИН Василий Сныцерев скончался на 91 году жизни в Ульяновске.
Смерть наступила 25 августа, сообщается на сайте местного управления службы. Мужчина был одним из создателей колонии «Белый лебедь», специализирующейся на «ломке» воров в законе. За десять лет его работы было развенчано примерно 130 преступников.
Как писал News.ru, ранее известный британский политтехнолог и политический консультант Тим Белл, работавший в разные годы с руководителями разных стран, скончался на 78-м году жизни.