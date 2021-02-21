Украинец сравнил свою пенсию с крымской и обругал Киев

https://static.news.ru/photo/c0505bd6-74d3-11eb-b094-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия лучше заботится о своих пенсионерах, чем Украина. Более того, в Крыму пенсии выплачивают и украинским пенсионерам, и даже минимальные пенсии больше, чем у среднестатистического украинского пенсионера.

С такой претензией позвонил житель Харькова в прямой эфир телеканала «Наш». Он заявил, что та страна, которую Киев называет «агрессором», приняла на себя обязанность заботиться о гражданах Украины в Крыму.

«Российский агрессор» в Крыму лучше заботится об украинцах, чем якобы родная киевская власть. Мой брат проживает в Крыму, так его пенсия больше моей в восемь раз при сравнимом стаже! — сказал пенсионер.

Он напомнил и о других социальных программах в РФ: материнском капитале, бесплатной медицине и заботе об инвалидах и многодетных семьях «не на словах, а на деле».

«Коммуналка» на Украине отдельная история, о которой не забыл харьковчанин. Напомнив, в частности, про цены на газ. Киевские власти устроили геноцид в собственной стране после Майдана, и теперь все, кто может, бежит из неё, подвёл итог житель Украины.

Ранее другой пенсионер из Киева пожаловался на непомерные аппетиты властей по жилищно-коммунальным услугам. За декабрь 2020 года ему пришла платёжка за квартиру 102 квадратных метра, в которой только за газ был выставлен счёт на 10 796 гривен (28 тыс. рублей).

Единственный двигатель украинской экономики — агросектор, который может обеспечить работой не более семи миллионов граждан страны. Поэтому обещания премьер-министра Денис Шмыгаля о том, что до 2030 года зарплаты украинцев вырастут до европейского уровня — это фантастика. Такое мнение выразил экономический эксперт Юрий Гаврилечко, писал NEWS.ru.