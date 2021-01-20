Украинский пенсионер получил платежку за газ в 28 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/b02f5ce8-5b8d-11eb-938c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Киевский пенсионер пожаловался на непомерные аппетиты властей по жилищно-коммунальным услугам. За декабрь 2020 года ему пришла платёжка за квартиру 102 квадратных метра, в которой только за газ был выставлен счёт на 10 796 гривен (28 тыс. рублей).

Станислав Липовский признался, что у него пенсия 1700 гривен (4,5 тысячи рублей) и, даже если бы он захотел, то не смог бы покрыть все расходы на коммуналку. Пользователи Facebook, где мужчина разместил пост, просканировали QR-код квитанции и выяснили, что на сегодняшний день у пенсионера уже долг в 70 тысяч гривен (около 182 тысяч рублей) только за отопление.

Десять тысяч за тепло! За декабрь — это ещё не самый холодный месяц! Как Вам такая арихметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги? — написал пенсионер.

Липовский рассказал местным СМИ, что кроме пенсии у него нет источников дохода. А субсидии он оформить не может из-за отсутствия некоторых документов.

При этом киевский пенсионер не единственный, кто оказался в бедственном положении. Как писал NEWS.ru, во многих областях страны люди выходят на улицы с требованием понизить цены на газ, которые недавно подняли до 6,99 гривны (18,1 рубля) за кубометр.