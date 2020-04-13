Уголовное наказание за виртуальную травлю предложили ввести в РФ

https://static.news.ru/photo/502fd7de-7d06-11ea-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наказание за оскорбления и травлю в Интернете должно быть ужесточено. Данная инициатива принадлежит Общественной палате (ОП), которая уже отправила свои предложения в Госдуму и Совет Федерации.

Автор идеи, председатель комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, заявил, что введение серьёзной ответственности за кибербуллинг в Сети стало актуальным, сообщает газета «Известия».

По его словам, требуется внести поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. В частности, они заключаются в том, чтобы за виртуальную угрозу убийством наказывать семью годами принудительных работ, а клевету в Сети обкладывать штрафом до 6 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 1,3 тысячи человек оштрафованы в Москве за сутки за несоблюдение социальной дистанции в полтора метра. Эти люди собирались в группы, а также находились на улице без уважительной причины. Штраф составляет четыре тысячи рублей, а при повторном нарушении — пять тысяч.